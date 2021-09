Kein klassischer Weihnachtsmarkt in Höxter

Die Werbegemeinschaft Höxter möchte in Absprache mit der Stadt Höxter und unter Einhaltung der notwendigen Schutzmaßnahmen während der Corona-Pandemie weihnachtliche Stimmung in die Höxteraner Innenstadt bringen. Unter dem Motto „weihnachtliches Höxter“ sind einige besondere Ideen für die Kreisstadt geplant.

Menschenmassen auf Höxters Weihnachtsmarkt, Buden, Blasmusik, viele Kinder mit Nikolaus und Engel: Solche Szenen wie hier 2019 darf es im Corona-Jahr 2020 nicht geben. Für etwas Stimmung sollen in Höxter Weihnachtsbäume und beleuchtete Schaufenster sorgen.

„Ein klassischer Weihnachtsmarkt ist aufgrund der Corona-Pandemie und der notwendigen Kontaktbeschränkungen in diesem Jahr nicht möglich“, teilt Jürgen Knabe, 1. Vorsitzender der Werbegemeinschaft, mit: „Auch auf viele unserer Aktionen aus den vergangenen Jahren müssen wir leider verzichten. Dennoch wollen wir allen Besuchern und Kunden ihren Aufenthalt in Höxter während der Advents– und Weihnachtszeit etwas verschönern.“

Dazu wird die Innenstadt zum Beginn der Adventszeit festlich gestaltet. Die Stadt stellt ihre Weihnachtsbäume auf, die Werbegemeinschaft schmückt den großen Weihnachtsbaum am Marktplatz. Lichterketten beleuchten den Marktplatz und in der Innenstadt wird die Weihnachtsbeleuchtung auf den Laternen angebracht. Falls es die ab Dezember gültige Coronaschutzverordnung zulässt, sollen statt einem Weihnachtsmarkt einige Stände den Marktplatz bereichern. Die gastronomische Versorgung der Besucherinnen und Besucher könnte, sofern zulässig, über die bestehenden Betriebe am Markt sichergestellt werden.

„Die geplanten Ideen stehen natürlich unter dem Vorbehalt der jeweils notwendigen Schutzmaßnahmen und dem aktuellen Infektionsgeschehen“, weist Stefan Fellmann, Dezernent der Stadt Höxter für Schulen, Ordnung, Soziales und Recht hin: „Auch bei einem Besuch der Innenstadt zur Weihnachtszeit sollten die Kontakte soweit wie möglich auf den eigenen Haushalt reduziert werden. Wir appellieren daher an alle Besucherinnen und Besucher sich zum Schutz ihrer Mitmenschen an die notwendigen Beschränkungen zu halten.“

Stadt und Werbegemeinschaft informieren über eventuell erforderliche Anpassungen der Maßnahmen.