Kein Personal: Fähre in Polle fährt nicht so oft

Aufgrund von personellen Engpässen müssen auch in dieser Woche die Betriebszeiten der Fähre Polle eingeschränkt werden.

Darauf hat der Landkreis Holzminden am Montag in einer Pressemitteilung hingewiesen. So wird die Fähre ihren Dienst bis einschließlich Samstag, 30. April, täglich um 14 Uhr einstellen.

Von Sonntag an wird die Fähre dann wieder zu den üblichen Zeiten verkehren, kündigt der Landkreis weiter an. „Die Straßenmeisterei bittet um Beachtung und Verständnis“, heißt in dem Schreiben weiter.