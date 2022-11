Kein Thünen-Institut in Höxter: Cem Özdemir hält an Standort Braunschweig fest

Höxter

Die Entscheidung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), das Thünen-Institut doch nicht in Höxter, sondern in Braunschweig anzusiedeln, sei keine Entscheidung gegen den ländlichen Raum gewesen. Das hat Bundesminister Cem Özdemir jetzt in einem Schreiben an Höxters Landrat Michael Stickeln betont. Die Quintessenz des Schreibens ist jedoch eine andere: Die Entscheidung gegen Höxter werde nicht mehr umgeworfen.

Von Dennis Pape