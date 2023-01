Keine Briefe verteilt: Postzusteller streiken in Höxter und Beverungen

Viele Bürger haben sich an diesem Samstag und auch schon am Freitag sicher gewundert, warum sie keine Briefe und Päckchen bekommen haben. Der Grund: Der Warnstreik der Postzusteller ist ausgeweitet worden. Es sind nach dem vergangenen Demo-Wochenende bereits die Streiktage 3 und 4, die die Postboten auf die Straßen treiben.

Postboten in Teilen des Kreises zwei Tage im Ausstand: Protestkundgebung und Androhung weiterer Warnstreiks

Um die 50 der 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zustellstützpunkte Beverungen, Höxter und Wesertal sollen in den Ausstand getreten sein, ist aus Kreisen der Gewerkschaft Ver.di zu hören. Der Zusammenhalt sei groß, die Kolleginnen und Kollegen seien sich einig, dass jetzt Druck auf die Verhandlungen ausgeübt werden müsse. Vor der Poststelle des Wesercenters in Beverungen kam es am Samstag zu einer Protestkundgebung.