Kinder aus Höxter sind Sternsinger mit Herz

Sind am 7. Januar 2023 wieder als Sternsinger in Höxter unterwegs: Bjarne Freytag (von links), Jonathan Siegel, Henri Tegethoff, Greta Tegethoff und Jenna Freytag.

Die fünf Mädchen und Jungen kommen alle aus Höxter. Nicht nur dort richten die Organisatoren des Dreikönigssingens eindringliche Appelle an Familien: Es fehlt an Kindern und Jugendlichen, die mit wehendem Umhang und der Spendendose in der Hand durch die Straßen ziehen.