Erkältungswelle: Kinderklinik im Krankenhaus Höxter am Limit

Das Team der Kinderklinik im St.-Ansgar-Krankenhaus Höxter ist am Limit. Deshalb richtet Chefarzt Firooz Ahmadi einen dringenden Aufruf an alle Eltern.

Chefarzt Firooz Ahmadi bittet die Eltern eindringlich darum, mit kranken Kindern rechtzeitig zu ihrem Haus- oder Kinderarzt zu gehen. Denn in der Kinderklinik des St.-Ansgar-Krankenhauses ist das Team am Limit.

Die Erkältungswelle führt das Team an Kapazitätsgrenzen. „Aktuell spitzt sich die Lage in unserer Kinderklinik immer weiter zu“, sagt der Chefarzt. In seinem über die Social-Media-Kanäle der Hospitalvereinigung veröffentlichten Aufruf versicherte er, „dass mein Team und ich das Beste geben, um unsere kleinen Patienten schnellstmöglich zu versorgen, doch unsere Kapazitäten sind am Limit“.

Die Solidarität sei groß: In den letzten Wochen habe das Team der Kinderklinik Kinder und Jugendliche aus Krefeld, den Unikliniken in Düsseldorf und Göttingen sowie der MHH in Hannover aufgenommen und versorgt, weil die Kliniken dort keine Aufnahmekapazitäten mehr frei hatten. „Jeder hier in unserem Krankenhaus tut sein Bestes, doch wir brauchen auch Ihre Hilfe“, so Ahmadi.

Rechtzetig zum Hausarzt gehen

Diese Hilfe kann so aussehen, dass Eltern mit ihrem kranken Kind rechtzeitig zu ihrem Kinderarzt beziehungsweise Hausarzt gehen. Dazu ruft der Chefarzt der Kinderklinik nachdrücklich auf. Denn: „In unserer Notaufnahme behandeln wir Kinder mit Notfällen!“ Leider komme es immer wieder vor, dass Eltern an Wochenenden oder nachts Rat für eine Beschwerde suchen, die schon mehrere Wochen andauert.

Um Verständnis bittet Firooz Ahmadi angesichts langer Wartezeiten. „Jeder Patient, der bei uns aufgenommen wird, wird triagiert. Das bedeutet, dass dringende Notfälle am schnellsten behandelt werden“, erläutert der Chefarzt.

Mit Wutausbrüchen konfrontiert

Das Team erlebt aber auch viel Unverständnis, das in aggressivem Ton geäußert wird. „Wir nehmen Ihre Sorgen und Nöte ernst. Bitte zeigen Sie uns gegenüber aber auch Respekt! Aggressionen und Wutausbrüche kosten unnötig Zeit! Zeit ist knapp – wir benötigen sie zur Versorgung unserer Patienten“, findet der Chefarzt deutliche Worte.

Mit dem Aufruf und der Bitte, ihn auf den Social-Media-Kanälen der KHWE zu teilen, erhofft sich das Team Verständnis und Mithilfe, um die Versorgung aufrechterhalten und 365 Tage im Jahr an 24 Stunden für Eltern und Kinder da sein.

Beitrag erreicht 27.000 Menschen

Die Bitte um Weiterverbreitung ist auf fruchtbaren Boden gefallen: „Der Beitrag wurde auf Facebook überdurchschnittlich oft geteilt – aktuell mehr als 800 Mal – und hat auf Instagram und Facebook zusammen fast 27.000 Menschen erreicht. Und das sogar weit über den Kreis Höxter hinaus“, berichtete KHWE-Pressesprecherin Isabell Waschkies an diesem Freitag. „Wir sind sehr dankbar für die Hilfsbereitschaft der Menschen, unseren Appell in den Sozialen Medien zu verbreiten und somit hoffentlich für eine Entlastung unserer Mitarbeiter in der Kinderklinik und Kindernotaufnahme zu sorgen.“