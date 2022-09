Kinderlachen erfüllt Marktplatz in Höxter

Zum „Tag des Kindes" am Dienstag, 20. September, bereitet der Kinderschutzbund Höxter ein buntes Programm auf dem Marktplatz vor. Auch Landesgartenschau-Elfe Holli ist mit von der Partie.

Ganz Deutschland feiert am 20. September den Weltkindertag. In zahlreichen Städten finden anlässlich dieses Tages viele Feste und Aktionen statt.

In Höxter organisiert der Kinderschutzbund, Ortsverband Höxter, seit 40 Jahren dazu ein buntes Fest auf dem Marktplatz. Nach zwei Jahren „Coronapause“ findet das beliebte Fest am Dienstag ab 15 Uhr endlich wieder statt. Alle Kinder und ihre Familien sind eingeladen, gemeinsam das vielfältige „Spiel – und Spaß-Angebot“ in Höxters Innenstadt zu entdecken.

Mit dabei sind zum Beispiel viele Kindergärten aus Höxter und Umgebung, welche sich lustige und knifflige Mitmachangebote für die Kinder ausgedacht haben. Die OGS der Schule am Nicolaitor, weiterführende Schulen, diverse Anbieter von Bildungs- und Bewegungsangeboten, Vertreter der Landesgartenschau Höxter 2023 gGmbH und viele mehr werden den Marktplatz mit ihren Angeboten in ein großes, buntes Spielfeld verwandeln.

Forschermobil und Bastelangebote

An diesem Tag kann ausgelassen gebastelt, gemalt, gebaut und getobt werden. Als eines der bewährten Highlights wird es auch wieder die Riesen-Bausteine geben. Staunende Kinderaugen wird es wohl bei den geplanten Tanz- und Trommelangeboten geben. Wissenswertes für kleine Naturfreunde gibt es beim „Forschermobil“ zu entdecken, und auspowern kann man sich mit den Utensilien des „Spielmobils“. Auch Luftballontiere, Holzarbeiten für kleine Nachwuchs-Handwerker und eine Popcornmaschine sind mit von der Partie. Natürlich ist auch für Verpflegung gesorgt. Es gibt kostenfreie Getränke für die Kinder und Kaffee und Kuchen sind zum kleinen Preis zu haben. Der Erlös der Cafeteria kommt der Fahrradwerkstatt des Vereins „Welcome“ für die Ausrüstung mit Kinderfahrrädern zu Gute.

Das Cafeteria-Angebot wird mit Kuchenspenden durch die teilnehmenden Kindergärten und ehrenamtlichen Helfer unterstützt. „Sehr gerne werden weitere Kuchenspenden ab 14.30 Uhr an der Cafeteria entgegengenommen“, signalisieren die Organisatoren. Der Vorstand des Kinderschutzbundes Höxter dankt allen Mitwirkenden und freut sich mit ihnen auf zahlreiche Gäste und ausgelassenes Kinderlachen.

Auch Holli ist beim Tag des Kindes mit von der Partie. Foto: LGS gGmbH

Countdown mit Holli

Die Landesgartenschau-Elfe Holli wird beim Spiel- und Spaßnachmittag zum „Tag des Kindes“ dabei sein und freut sich auf zahlreiche Kinder. „212 Tage, also genau sieben Monate vor Eröffnung der Landesgartenschau, möchten wir wieder gemeinsam die Zeit bis zur Eröffnung runterzählen“, sagt Madita Alberding, Leiterin der Landesgartenschau-Marketingabteilung. Dieses Mal dreht sich dabei passend zum Weltkindertag alles um die Kleinen. „Am Landesgartenschau-Stand können die Kinder ihre Hände in Tiere verwandeln lassen“, sagt Alberding. Mit Schminke malt eine Künstlerin verschiedene Handmotive. „Natürlich gibt es auch ein Holli-Motiv.“