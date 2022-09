Kira Manegold führt Parfümerie in Höxter in vierter Generation

Höxter

Kira Manegold ist neue Inhaberin der traditionsreichen Parfümerie Manegold in der Marktstraße in Höxter. Sie setzt in vierter Generation die 131 Jahre alte Firmengeschichte fort. „Ich freue mich, dass mich meine Eltern weiter im Unternehmen unterstützen“, sagt die 40-Jährige.

Von Michael Robrecht