Kirche in Corvey zwischen Feiertagen geöffnet

Wenn die Gläubigen sich an Heiligabend um 17.30 Uhr in der ehemaligen Abteikirche Corvey zur Christmette versammeln, dann ist die Heilige Familie schon da. Und über dem Stall erstrahlt der weisende Stern.

Er zieht die Gäste zur Krippe hin, die das Küsterehepaar Helga und Johannes Gritzo vor dem Nordseitenaltar liebevoll arrangiert hat und die auch zwischen den Feiertagen zum Innehalten einlädt.

Das lichtbringende Geschehen der Heiligen Nacht ist Jahr für Jahr für die Menschen in aller Welt Quell der Hoffnung. Diese Zuversicht strahlt auch die Krippe in Corvey aus. In friedvoller Stille betrachten Maria und Josef ihr Kind, den Erlöser. Der von Wladimir Zlatkov geschnitzte Engel steht ihnen zur Seite. Hirten versammeln sich mit ihren Schafen auf dem Feld. Einer ist noch auf dem Weg und hält Ausschau nach dem Stall. Er war dem Stern gefolgt. Moos bedeckt den Boden. Aus einer Quelle sprudelt Wasser und fließt in ein Rinnsal.

Fließendes Wasser begeistert Kinder

Der Brunnen mit dem fließenden Wasser gehört zur Corveyer Krippe dazu. „Die Kinder sind immer begeistert von ihm“, wissen Helga und Johannes Gritzo. Sie öffnen die Kirche vom 26. Dezember bis einschließlich 1. Januar jeweils von 11 bis 16 Uhr. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird gebeten.

Zu den liturgischen Weihnachtsfeierlichkeiten im Welterbe gehört neben der Christmette an Heiligabend das Festhochamt am Montag, 26. Dezember, um 8.30 Uhr. Es ist gleichzeitig Patronatsfest für Corveys Schutzpatron St. Stephanus.

Patronatsfest am zweiten Weihnachtstag

In der Welterbestätte endet in diesen festlichen Tagen ein besonderes Jahr. Die Gründung der ehemaligen Benediktinerabtei lag 2022 genau 1200 Jahre zurück. Das Jubiläumsprogramm der Kirchengemeinde St. Stephanus hat im September mit einem besonderen Ehrengast, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, begonnen und wird im neuen Jahr mit hochkarätigen Veranstaltungen fortgesetzt. Zwischen den Feiertagen wird auch die Glaswand zwischen Westwerk und barocker Abteikirche die Blicke auf sich ziehen. Sie ist rechtzeitig vor dem Weihnachtsfest eingebaut worden.