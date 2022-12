Kirchen in Höxter und Beverungen: Heizungen stehen in Energiekrise auf kalt

Angesichts der Energiekrise hat die Evangelische Kirche ihre Gemeinden und Kirchenmitglieder zum Energiesparen aufgerufen. Konkret heißt dass, dass viele Gottesdienste in kleineren Räumen wie Gemeidnezentren und weniger in den großen Kirche stattfinden werden. Das Sparkeonzept gilt ab sofort.

Evangelische Gemeinden: Zum Fest werden Heizkosten gespart - Gottesdienste in Gemeindezentren

In Höxter werden viele Gottesdienste und Veranstaltungen hier im Gemeindezentrum neben der Marienkirche stattfiinden.

Die evangelischen Kirchen haben mit ihrem großen Gebäudebestand eine große Verantwortung in der Krise und können und müssen, wo es möglich ist, zum Sparen beitragen“, so hatte es Superintendent Volker Neuhoff vor einigen Wochen formuliert und –gemeinsam mit den Superintendenten der benachbarten Kirchenkreise Bielefeld, Gütersloh und Halle – die evangelischen Kirchengemeinden in der Region zum Energiesparen aufgerufen.