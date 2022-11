Kirchenchor feiert 70 Jahre Melodie und Harmonie

Weihbischof Manfred Grothe gratuliert in Höxter-Lüchtringen zum besonderen Geburtstag

Höxter

Die katholische Kirche feierte jetzt traditionell am letzten Sonntag des Kirchenjahres und vor dem ersten Advent mit „Christkönig“ eines ihrer Hochfeste. Dies geht auf Papst Pius zurück, der den Menschen 1925 in einer sorgenvollen Zeit ein Zeichen der Hoffnung schenken wollte. Auch in Höxter-Lüchtringen gab es einen Grund zur Freude.

Von Katharina M. Grote