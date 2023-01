Kirchlicher Startschuss in die neue Karnevalssession in Steinheim

Ökumenischer Gottesdienst in Marienkirche gilt als eine der schönsten Veranstaltungen

Statt vollem Elferratsschiff, ein volles und buntes Kirchenschiff, und mittendrin hielten Pfarrer Ansgar Heckeroth und Pfarrer Holger Nolte-Guenther Einzug. Karnevalsgottesdienst 2023 in Steinheim.

Bei Liedern wie „Bet´ doch einfach mit", „Steimscher Jung" oder „Steinheim meine Heimatstadt" blieb wirklich niemand der Anwesenden freiwillig auf den Bänken sitzen.