Kita in Höxter: Spielparadies krönt neues Bauvorhaben

Weil das Gebäude (820 Quadratmeter Geschossfläche) in Holzrahmenbauweise entsteht und alles perfekt vom Bauunternehmer Dietmar Nunne aus Horn-Bad Meinberg (Kögel+Nunne Bau GmbH) bis ins Detail geplant worden ist, freuen sich alle Beteiligten auf die im Mai 2023 geplante Eröffnung. Zimmermeister Stephan Möller (Eggehaus GmbH, Horn-Bad Meinberg) brachte es in seinem Richtfestspruch auf den Punkt und erhielt viel Beifall: „Ein Kinderherz voll Freud und Wonne, das Aug' so klar wie Sonnenschein. Ist der Menschen schönste Sonne, in aller Zukunftshoffnung Keim. Hier auf der grünen Wiese ist entstanden ein neues Johanniterhaus. Dach-, Decken- und Wandelemente wurden nach Maß in der Zimmerei vorgefertigt und auf der Baustelle ganz genau, nach alter Handwerkssitte hier in Höxter Mitte, in kurzer Zeit zum Kindergarten erbaut.“

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch