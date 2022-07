Kleiner Park soll Ottbergen aufwerten

Die Dorfwerkstatt Ottbergen hat in den vergangenen Wochen die alte Bleiche in Ottbergen wieder hergerichtet.

Dorfwerkstatt richtet die alte Bleiche am Sportplatz wieder her

Die Bleiche ist ein schönes Fleckchen in Ottbergen, direkt am Radweg R2 zwischen dem Sportplatz und der Nethe gelegen, wo in grauer Vorzeit Wäsche in der Nethe gewaschen wurde.

Dieses „schönes Fleckchen Erde an der Nethe“, wie es die Ortsausschussvorsitzende Barbara Rüstemeier bezeichnet, wurde nun aufwendig in mehr als 120 Stunden wieder hergerichtet, anlässlich der Landesgartenschau 2023. Dafür dankte sie allen Helferinnen und Helfern, die sich in unzähligen Stunden Eigenarbeit am Projekt beteiligt haben während eines gemütlichen Zusammentreffens.

Neue Landschaftsliegen

Die alten „bulligen“ und morschen Holzbänke sind entfernt worden. An dessen Stelle ist nun eine schöne neue Rundecke sowie eine Relax-Liege als neue Sitzgelegenheiten entstanden. Auch an die Kinder wurde mit einem Spielgerät gedacht. Da wo man früher die Wäsche gewaschen hat, ist eine kleine Treppe zur Nethe entstanden, wo man direkt am Fließgewässer sitzen kann. „Der kleine Park werde den Radweg und auch Ottbergen aufwerten“, sagt Barbara Rüstemeier. Die Arbeiten der Dorfwerkstatt unterstützt hat das Unternehmen Stockmeier und der Ingenieur Eckhard Hemesoth als Baufachmann mit seiner Expertise sowie der Bauhof und die Stadtgärtnerei aus Höxter.

10.000 Euro hat's gekostet

Die Zusammenarbeit habe mit allen Kräften hervorragend funktioniert, ergänzt die Ortsausschussvorsitzende. Die Gesamtkosten für das Projekt betragen etwa 10.000 Euro, die mit 2000 Euro aus Ortschaftsmitteln finanziert worden sind. Noch sind die Arbeiten nicht abgeschlossen. Ein Teil des Zaunes soll noch entfernt werden, um das Netheufer an dieser Stelle weiter umzugestalten auf einigen Metern.