Kleines Ersatzprogramm mit Flohmarkt und Afterwork-Party  in Höxter

Die Kaufmannschaft möchte am traditionsreichen Huxori-Wochenende dennoch den Höxteranern und ihren Gästen etwas anbieten: „Wir wollen keine falschen Hoffnung wecken und das wird auch kein Huxori-Light, aber es wird am Freitag, 23., und Samstag, 24. September, Möglichkeiten geben, sich in der Innenstadt zu treffen und etwas zu erleben“, sagte der Vorsitzende der Werbegemeinschaft Jürgen Knabe dem WESTFALEN-BLATT.

Durch die vielen Höxteraner Baustellen ist in der Innenstadt zu Huxori kein Volksfest möglich. Foto: Michael Robrecht

Freunde treffen am 23. und 24. September

Vorgesehen ist am Freitagabend eine „After-Work-Party“ von 18 bis 22 Uhr im Marktplatzbereich. Dort soll es möglich sein, sich bei einem Bier und etwas Musik mit Freunden und Bekannten zu treffen. Am Samstag ist ein verlängerter Wochenmarkt in Planung. Auch hier soll auf dem Marktplatz für etwas Unterhaltung gesorgt werden und ein Flohmarkt möglich sein. „Wir befinden uns gerade mit einem fünfköpfigen Planungsteam in der Abstimmung über das, was geht. Und dann legen wir das der Stadtverwaltung zur Genehmigung vor“, schilderte Jürgen Knabe den Stand der Pläne. Viele hätten das Huxori-Wochenende als Termin auf dem Jahresplan, und vielleicht könne man im Rahmen der Möglichkeiten bei den vielen City-Baustellen doch etwas Raum für Treffen in der Innenstadt und am Samstag auch eine Einkaufsmöglichkeit bis 18 Uhr anbieten.

31. Oktober: Höxter im Lichterglanz, auch 2022 wieder. Hier ein Blick in die St. Nikolai Kirche. Foto: M. Robrecht

Höxter im Lichterglanz am 31. Oktober

2023 soll es den Huxori-Markt nach dann vierjähriger Zwangspause wieder in bekannter großer Form geben. Mit Blick auf die Probleme vieler Einzelhändler durch Corona-Lockdowns und monatelangen Sperrungen von Innenstadtstraßen und Zuwegungen zu Geschäften hoffen die Kaufleute auf einen guten Herbst. WG-Vorsitzender Knabe weist auf den Märchensonntag am 16. Oktober hin. Dann ist am Montag, 31. Oktober, der beliebte Shoppingabend „Höxter im Lichterglanz“ fest eingeplant.

Vier Wochen Weihnachtsmarkt in Höxter

Höxter als Einkaufsstadt will dann vom 24. November bis 24. Dezember mit seinem Weihnachtsmarkt auf sich aufmerksam machen. Zeitgleich läuft die Fußball-Weltmeisterschaft, wo Gastronomen und Kaufleute auch etwas Begleitendes planen. „Public Viwing im Schneegestöber“ kann sich aber noch niemand bei Glühwein so richtig vorstellen; aber man weiß ja nicht, , welche Euphorie die WM-Nationalmannschaft auslöst.

Weihnachtsmarkt in Höxter 2021. Foto: M. Robrecht

Ausbildungsplätze im Einzelhandel

Übrigens bietet der Einzelhandel im Kreis Höxter noch Ausbildungsplätze an. Die Bundessagentur zählte zuletzt für Kaufleute im Einzelhandel bundesweit 18.400 sowie für Verkäufer 18.000 unbesetzte Stellen. Die Karrierechancen im Handel sind für Absolventen einer dualen Ausbildung und eines Studiums gleichermaßen gut. Führungskräfte sind überall gefragt.