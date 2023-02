Kletterer unterhalb der Weserbrücke Höxter im Einsatz

Von der Firma „Workair“ aus Paderborn-Lichtenau hängen der 31-jährige Inhaber Lennard Wienand und Mitarbeiter Max Ruploh (29) in den Seilen. Die Sonne lacht am Dienstagnachmittag und bei flotter Rockmusik aus dem Baustellenlautsprecher sind die beiden Experten am äußeren Rand der sanierten Weserbrücke gut gelaunt damit beschäftigt, Stromkabel zu verlegen und Lichteinheiten zu installieren. Dieses Licht soll später einmal die Brücke von unten (vom Rand aus) in Szene setzen und beleuchten.

