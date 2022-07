Kochtopf auf Herd vergessen - dann kommt die Feuerwehr

Einsatz in Brenkhäuser Straße in Höxter: siedendes Öl aus verqualmter Küche getragen

Höxter

Weil jemand einen Kochtopf mit siedendem Öl auf einer Kochplatte vergessen hatte, musste die Feuerwehr am Mittwoch um 17.20 Uhr in eine Wohnung in der Brenkhäuser Straße in Höxter ausrücken.

Von Michael Robrecht