Höxter-Ottbergen

Einfach mal feiern gehen, mit Freunden in einer Menschenmenge stehen, tanzen, singen und lachen – wann war das zuletzt möglich? Seit mehr als zwei Jahren üben die Menschen sich diesbezüglich in Enthaltsamkeit, nun aber geht es langsam wieder los, auch im Höxteraner Stadtgebiet. Mit der „Kölschen Nacht“ startete am Samstagabend die erste große öffentliche Party-Veranstaltung im Ottberger KuStall.

Von Iris Spieker-Siebrecht