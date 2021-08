Königspython bei Fürstenberg entdeckt

Eine Boa Constrictor hat im Mai 2019 am Godelheimer Freizeitsee bei Höxter für Aufruhr gesorgt. Die Haut einer drei Meter langen Würgeschlange ist am Segelhafen entdeckt worden. Danach verliert sich die Spur der Schlange. Ein paar Kilometer weiter weseraufwärts unterhalb vom Porzellanschloss Fürstenberg ist jetzt ein langer Königspython von einem Auto überfahren worden. Auch diese Schlange sorgt für Gesprächsstoff im Weserbergland. Was lauert da noch im Flusstal im Gebüsch? Woher kommen die Riesenschlangen? Eine dicke Würgeschlange in Wesernähe unweit eines beliebten Ausflugslokals und der Weserfähre Wehrden? Gibt es noch mehr Reptilien an der Weser oder den vielen Seen im Flusstal?

Überfahrene große Schlange liegt am Straßenrand zwischen Fürstenberg und „Eulenkrug“ – Behörden untersuchen den Fall – 2019 Boa am See in Höxter

Die für Fürstenberg zuständige Kreisverwaltung in Holzminden nahm sich des Falles an. Kreispressesprecher Peter Drews erklärte, dass Experten des Veterinäramtes und der Unteren Naturschutzbehörde das tote Tier begutachtet hätten. Es handele sich klar um einen Königspython. Unklar bleibt, wie der Python an die L550 gelangt ist. Die Vermutung: Ein Schlangenhalter könnte das Tier ausgesetzt haben. Vielleicht so wie die Boa am Segelsteg bei Höxter? Oder ist die Schlange aus einem Terrarium in den Kreisen Höxter oder Holzminden entwichen? Der Königspython wird nach Auskunft der Holzmindener Naturschutzbehörde frei gehandelt und muss nicht bei Behörden registriert werden. Kreissprecher Peter Drews meinte, dass ein Halter schwer zu ermitteln sei. Aber solche Reptilien in freier Wildbahn seien kein alltäglicher Vorgang, die Behörde nehme das Auftauchen der Schlange, wie 2019 die Kollegen bei der Stadt Höxter auch, sehr ernst.