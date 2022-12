Konzert für krebskranken Stahler: Joshua Tappe auf  Weihnachtsmarkt

Der Holzmindener Weihnachtsmarkt bietet ein buntes Programm auch in dieser Woche. Die Eisbahn wird sehr gut angenommen. DSDS-Finalist Joshua Tappe hat sich für ein Benefizkonzert angekündigt. Sein Überraschungsauftritt findet an diesem Freitag, 9. Dezember, statt.

Der in Bödexen lebende Sänger und Ex-RTL-Castingshowstar gibt um 19 Uhr ein Benefizkonzert zu Gunsten eines an Leukämie erkrankten Stahlers. Der 46-jährige Bernhard ist an einer akuten Leukämie erkrankt und braucht dringend eine Stammzellspende, um wieder gesund zu werden. Jetzt suchen er, der Freundeskreis und die Schützen seinen genetischen Zwilling und organisieren gemeinsam mit der DKMS einen Registrierungsaufruf.

Gesammelten Spenden gehen an betroffene Familie und DKMS

Die gesammelten Spenden gehen an die betroffene Familie beziehungsweise DKMS, eine gemeinnützige Organisation, deren Haupttätigkeitsfeld die Registrierung von Stammzellspendern ist, mit dem Ziel, weltweit Blutkrebspatienten mit einer Stammzelltransplantation eine Heilung zu ermöglichen, um möglichst schnell einen geeigneten Spender zu finden. Das alles ist ein persönliches Thema für Joshua Tappe (28), da der Sänger vor einigen Jahren selbst die Diagnose Krebs bekommen hatte. „Das Konzert soll ein kleiner Hoffnungsschimmer sein für die Familie, aber auch für alle anderen, die in einer ähnlichen Situation sind“, sagt Tappe. Er lädt, zusammen mit der Stadtmarketing Holzminden GmbH, ein: „Kommen Sie am Freitag zum Weihnachtsmarkt. Die Spendendose wird herumgehen.“

Eisbahn und Weihnachtsmarkt in Holzminden. Foto: Michael Robrecht

Streetband Holzminden auf Markt

Zur Mitte der Adventszeit zieht die Streetband Holzminden am Samstag, 10. Dezember, ab 18.30 Uhr wieder ihre Kreise über den Weihnachtsmarkt mit bekannt fröhlicher Musik im Gepäck. Die Jazzmusiker werden am Abend an jeder Ecke mal zu hören sein.

Am dritten Adventssonntag, 11. Dezember, folgt um 15.30 Uhr eine weitere „Geschichte unterm Weihnachtsbaum“, empfohlen für Kinder von vier bis sieben Jahre. In der gemütlichen Atmosphäre des Winterwaldes wird die Geschichte von Ruth Koßmann gelesen. Darauf folgt um 16 Uhr das große Rudelsingen mit der Musikschule. Motto: „Holzminden singt Weihnachtslieder“.

Duftstehlen auf Weihnachtsmarkt Holzminden. Foto: Werbegemeinschaft Holzminden