Koray und Betty heiraten Pfingstsamstag in Hannover

Höxter (WB). Der Höxteraner Fußballprofi Koray Günter (24) und seine prominente Frau Betty Taube (24) wollen sich Pfingstsamstag, 8. Juni, nach der standesamtlichen Trauung im November 2016 noch einmal mit »großem Bahnhof« in Hannover das Ja-Wort geben.

Über die »Promi-Hochzeit« berichtet die ehemalige GNTM-Kandidatin diese Woche in diversen deutschen Magazinen. Zwei Top-Model-Kolleginnen sollen kommen, und Koray hat neben seiner Familie und Freunden aus Höxter auch Fußballer eingeladen. Mehr als 200 Gäste seien dabei, erzählte Betty dem »OK«-Magazin und »Promi-Flash«.

Ex-BVB-Dortmund-Kicker Koray spielt seit 2018 erste Liga beim italienischen Verein FC Genua 1893; war KWG-Schüler in Höxter. Koray Günter begann im Jahr 2001 in der F-Jugend des SV Höxter Fußball zu spielen. Als Altjahrgang in der D-Jugend wechselte er 2006 zur SpVg Brakel. Bei einem Turnier der Westfalenauswahl im Jahr 2008 wurde er von einem Scout von Borussia Dortmund entdeckt, der ihn nach dem Turnier zum BVB brachte. Als 13-Jähriger zog Günter damals als bisher jüngster Spieler in das Jugendinternat der Dortmunder ein. Der frühere Offensivspieler wurde zum Innenverteidiger umgeschult und absolvierte als B-Jugendlicher drei Spielzeiten bei den A-Junioren des BVB. Im November 2011 wurde er zum Sportler des Jahres der Stadt Höxter beim Ball des Sports gewählt.

Nachdem Günter viermal für die türkische U-16-Nationalmannschaft gespielt hatte, entschloss er sich, zukünftig für Auswahlmannschaften des DFB aufzulaufen. Ein war lange in den Jugend-Nationalmannschaften bis U20 im Einsatz.

Günter ist seit 2015 mit der ehemaligen Germany’s-Next-Topmodel-Kandidatin Betty Taube liiert. Im Januar 2016 gaben sie ihre Verlobung bekannt.[ Im November folgte darauf die standesamtliche Trauung. Sein Bruder Ferdi Günter war auch Fußballspieler und spielte unter anderem für die zweite Mannschaft des SC Paderborn 07 und des FC St. Pauli. Koray Günters Mutter führte lange einen Coiffeur/Frisier-Salon in Höxter am Berliner Platz.

Dem Paar herzlichen Glückwunsch.