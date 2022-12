Kraftort mit Weserblick

Landesgartenschau: Schöpfungsgarten der Religionsgemeinschaften nimmt Gestalt an

Höxter

Mag der Himmel auch noch so grau sein. Es gibt einen (Natur-)Ort oberhalb der Weser zwischen Höxter und Corvey, der sogar bei ungemütlichem Winterwetter eine Anziehungskraft ausübt. Dabei ist er noch nicht einmal fertig, sondern erst eine Baustelle. Wenn aus ihr bis zum Frühjahr der Schöpfungsgarten entstanden ist, erwacht ringsherum die Natur zum Leben. Und lässt die Menschen, so wie es auch sein soll in diesem Kleinod, staunen über die Schönheit der Schöpfung.