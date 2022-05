Kran steht: Jetzt wird das Niedringhaus-Forum in Höxter Wirklichkeit

Millionenprojekt Tillyhaus und bundesweiter Kinostart der "Bilderkriegerin" mit Filmpremiere in Berlin am 25. Mai

Höxter

Der haushohe Kran ist aufgestellt. Die Bauarbeiten am Tillyhaus in Höxter können beginnen. „Auf diesen Startschuss haben wir gewartet“, freut sich Christine Longere, Vorsitzende des Forum Anja Niedringhaus über den Start des Millionenprojektes am Freitag.

Von Michael Robrecht