Frühling kommt: Erste Kraniche über Höxter

Naturfreund Horst Happe aus Höxter berichtet, dass er schon am 3. März um 14.30 Uhr die ersten Kraniche des Jahres über Höxter gesehen habe. In Keilform seien 30 Vögel über das Wesertal geflogen, schilderte der frühere KWG-Lehrer.

„Ein schöner Anblick.“ Sie würden sich jedes Jahr über Bergrücken und Flusstälern orientieren, sagte der Biologe. Weitere Kraniche würden jetzt folgen. Die Rückkehr der Kraniche aus ihren Winterquartieren in Spanien und Frankreich ist in vollem Gange. „Wir sind jetzt in der Hochphase. Mindestens 250.000 Kraniche ziehen über uns hinweg“, erklärte der Kranich-Experte des Naturschutzbundes (Nabu), Bernd Petri.