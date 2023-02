Die Kindertagespflege ist ein fester Bestandteil im Betreuungsangebot des Kreises Höxter. Rund 400 Kinder unter drei Jahren werden im Kreisgebiet durch Tagesmütter und -väter betreut.

„Und weil die Nachfrage weiter steigt, unterstützen wir vom Kreis Höxter die Ausbildung neuer Kindertagespflegepersonen“, sagt Christian Rodemeyer vom Kreis Höxter, Leiter der Abteilung Kinder, Jugend und Familie. Insgesamt zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben den Qualifizierungskursus zur Kindestagespflegeperson im Jahr 2022 erfolgreich abgeschlossen, elf davon aus dem Kreis Höxter.

Individuelle Betreuung für Kleinkinder

Die Kleinkinder werden im Haushalt der Tagespflegeperson oder aber in anderen geeigneten Räumlichkeiten in kleinen Gruppen individuell betreut. „Die Anforderungen an die Förderung für unter Dreijährige werden stetig mehr. Die Qualifizierungskurse sind verpflichtend für den Berufsstand. So werden die angehenden Kindertagespflegepersonen auf die aktuellen Herausforderungen passgenau vorbereitet“, erläutert Fachberaterin für Kindertagespflege vom Kreis Höxter, Christina Westermeier.

380 Unterrichtseinheiten

Der Kreis Höxter bietet in Zusammenarbeit mit der Katholischen Bildungsstätte für Erwachsenen- und Familienbildung Paderborn (KEFB) die Qualifikationskurse in Brakel an. „Wir richten uns nach dem kompetenzorientierten Qualifizierungshandbuch, das insgesamt 300 Unterrichtseinheiten vorsieht, die noch durch 80 Unterrichtseinheiten Praktika sowie Selbstlerneinheiten ergänzt werden“, erklärt Fachberaterin für Kindertagespflege vom Kreis Höxter, Katharina Sinn.

Nach dem erfolgreichen Abschluss des Kurses haben nun zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmer in einer Feierstunde ihr Zertifikat als qualifizierte Tagespflegepersonen von ihren Dozentinnen der KEFB erhalten.

Nächster Kursus im Sommer 2023

Der nächste Qualifizierungskurs beginnt im Sommer 2023. Wer Interesse an einem Qualifizierungskurs hat, kann sich mit Stephanie Werk-Ferber, Christina Westermeier oder Katharina Sinn in Verbindung setzen. Sie sind unter den Telefonnummern 05271/965-3706, 965-3711 und 965-3716 zu erreichen. Umfangreiche Informationen rund um die Kindertagespflege gibt es auch im Internet unter www.kindertagespflege.kreis-hoexter.de.

Zertifikate erhalten

Sie haben die Zertifikate entgegengenommen:

Bad Driburg: Michaela Mörmel („Kindertreff Mäusenest“).

Borgentreich: Galina Walter („Kunterbunt“, Rösebeck).

Höxter: Carina Voltmer („Krümelwiese“, Albaxen), Helena Hamm („Hammpelkids“, Fürstenau), Carlo Tischer („The little Birdys“, Höxter), Beisa Hadzic („The little Birdys“, Höxter), Margret Lori („Kinder auf Entdeckungsreise“, Höxter).

Nieheim: Andreas Neitz („Spielwiese für Kinder“, Himmighausen).

Steinheim: Inna Eisenkrein („Eisenkrein“, Sandebeck).

Warburg: Judith Hadavand („Diemelzwerge“, Warburg), Inka Szlieszus („Lummerland“, Rimbeck).