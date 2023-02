Verwaiste Futterhäuser im Kreis Höxter: Wohin sind die Vögel verschwunden?

Die „Stunde der Wintervögel“ 2023 ist abgeschlossen. Bei der großen Nabu-Zählaktion sind dieses Mal deutlich weniger Vögel gesichtet worden als in den Vorjahren.

Viele Naturfreunde dachten, die Populationen in heimischen Gärten und Parks hätten sich erholt. Dem ist nicht so, hat der Naturschutzbund (Nabu) herausgefunden. Keine Meise am Futterhaus, Fehlanzeige bei den Finken, kein krächzender Eichelhäher – die Wintervögel haben sich rargemacht. Warum?