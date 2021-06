Kreis Höxter auf Orkan „Sabine“ vorbereitet

Im Kreis Höxter wird laut Wetterdienst der Höhepunkt zwischen Sonntagabend und Montagmorgen 6 Uhr erwartet. Alle Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei, Rettungsdiensten sowie Behörden sind alarmiert. Mit Blick auf die Erfahrungen beim Orkan „Friederike“ am 18. Januar 2018 (Busse fahren durch den Sturm) haben einige Schulen den Schülern schon am Freitag schulfrei gegeben. Angesichts des Sturms hat das NRW-Schulministerium Schulen und Schulträger auf die Möglichkeit hingewiesen, am Montag den Unterricht ausfallen lassen zu können.

In Höxter gab es am Freitag keine Schulfrei-Entscheidung. „Zum aktuellen Zeitpunkt findet nach Rücksprache mit den Schulleitungen an allen Schulen in Trägerschaft der Stadt Höxter Unterricht statt. Bei kurzfristigem Unterrichtsausfall am Montag wird für die eintreffenden oder schon anwesenden Schüler eine Betreuung gewährleistet, bis diese gefahrlos den Heimweg antreten und zu Hause wieder betreut werden können“, so Sabine Hasenbein

Unterrichtsausfall

Wegen der Sturmwarnung für Montag fällt der Unterricht an den Schulen in Nieheim (Grundschule und Realschule) aus. Das bestätigte Bürgermeister Rainer Vidal dieser Zeitung. Die Entscheidung sei am Freitagabend im Einvernehmen mit den Schulleitungen erfolgt. Auch die Schulen der Stadt Beverungen bleiben am Montag wegen des Sturmtiefs geschlossen. Das teilte Frank Filmar, Leiter der Schulabteilung bei der Stadt Beverungen, am Samstagmittag mit. In Marienmünster ist es den Eltern freigestellt, ihre Kinder zur Schule zu schicken. „Eine Betreuung ist in jedem Fall gewährleistet“, betonte Schulleiter Nicolay Loges auf Anfrage.