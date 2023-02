Kreis Höxter bietet „Hilfe zum Nulltarif“ für Vereine und Ehrenamtliche

Für das Jahr 2023 bietet die „Geschäftsstelle Ehrenamt“ wieder viele Fortbildungen für Engagierte und Vereine an, um diese Fragen zu beantworten. Zum Auftakt der Fortbildungsreihe gibt es ein Online-Seminar rund um das Thema Förderanträge am Dienstag, 21. Februar.

„Unsere Angebote werden sehr gut angenommen. Mit der neuen Reihe unterstützen wir auch in diesem Jahr Vereine und Ehrenamtliche in ihrem Engagement“, sagt die Ehrenamtsmanagerin des Kreises Höxter, Katharina Serinelli. Von Februar bis Dezember werden insgesamt acht Fortbildungen als Online- oder Präsenzveranstaltung angeboten. „Dabei arbeiten wir mit Bildungsträgern in der Region zusammen“, freut sich Katharina Serinelli.

Ein neuer Flyer, der aktuell im Kreisgebiert verteilt wird, informiert kompakt über die Veranstaltungsreihe. Darüber hinaus sind bei der Geschäftsstelle Ehrenamt weitere Exemplare erhältlich, die von den Ehrenamtlichen und Vereinen angefragt werden können.

Erstes Seminar gibt zehn Tipps für Förderanträge

Projektplan, Finanzierung oder Dokumentationspflicht: Am Dienstag, 21. Februar, startet um 17 Uhr das Fortbildungsprogramm mit dem Online-Seminar „Zehn Tipps für den erfolgreichen Förderantrag“. Die beiden Referenten von der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt, Claudia Wilke und Felix Wagner, stellen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern aktuelle und zukünftige Förderprogramme vor.

Kern der Fortbildung sind praktische Hinweise und Tipps für erfolgreiche Antragsstellungen. „Für viele Ehrenamtliche und Engagierte ist der Förderantrag eine Hürde, aber das muss nicht so sein. Mit dieser Fortbildung gehen wir auf offene Fragen rund um dieses Thema ein“, sagt der Mitarbeiter der Geschäftsstelle Ehrenamt des Kreises Höxter, Sascha Atteln.

Anmeldungen sind über die Webseite der Geschäftsstelle Ehrenamt möglich: www.ehrenamt.kreis-hoexter.de. Dort gibt es auch weitere Informationen zu den einzelnen Fortbildungen sowie eine Anmeldemöglichkeit für den Newsletter der Geschäftsstelle Ehrenamt, der die Ehrenamtlichen im Kreis Höxter regelmäßig über Neuigkeiten informiert.