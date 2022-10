Kreis Höxter nutzt Recyclingpapier vorbildlich

„Bereits seit vier Jahren erbringt der Kreis Bestleistungen im Papieratlas-Landkreiswettbewerb“, erklärt die Initiative Pro Recyclingpapier (IPR), die den Wettbewerb alljährlich ausschreibt.

„Wir freuen uns sehr über diese bundesweite Auszeichnung, die das Umweltengagement der Kreisverwaltung als vorbildlich würdigt“, sagt Landrat Michael Stickeln. „Natürlich sind wir in erster Linie bestrebt, Papier möglichst einzusparen. Aber wo Papier nötig bleibt, verwenden wir Recyclingpapier mit dem Blauen Engel, das für umweltfreundliches und nachhaltiges Handeln steht.“

Umweltfreundlich gehandelt

Bereits seit 2019 stellt sich die Kreisverwaltung dem Papieratlas-Landkreiswettbewerb, an dem sich deutschlandweit immer mehr Kreise beteiligen. „In diesem Jahr haben erstmals 75 Landkreise mitgemacht und die durchschnittliche Recyclingpapierquote auf über 84 Prozent gesteigert“, wie die Initiative Pro Recyclingpapier mitteilt.

Papieratlas Foto: Der Papieratlas dokumentiert seit 2018 jährlich den Papierverbrauch und die Recyclingpapierquoten deutscher Landkreise. Partner sind das Bundesumweltministerium, das Umweltbundesamt und der Deutsche Landkreistag. 2019 war der Kreis Höxter als bundesweit „Recyclingpapierfreundlichsten Landkreis“ Deutschlands gewürdigt worden. Seitdem errang der Kreis Höxter jedes Jahr die Auszeichnung als bundesweit vorbildlicher „Mehrfachsieger“. Den Titel „Recyclingpapierfreundlichster Landkreis“ erhielt in diesem Jahr der Unstrut-Hainich-Kreis. Weitere „Mehrfachsieger“ in diesem Jahr sind der Kreis Paderborn und der Landkreis Ebersberg. ...

Der Kreis Höxter will mit der Verwendung von Blauer-Engel-Papier einen wichtigen Beitrag zum Klima- und Ressourcenschutz leisten. Denn Recyclingpapier spart in der Produktion im Vergleich zu Frischfaserpapier durchschnittlich 78 Prozent Wasser und 68 Prozent Energie und verursacht deutlich weniger CO2-Emissionen, erklärt die Initiative. So bewirkte der Kreis Höxter in den vergangenen vier Jahren eine Einsparung von mehr als 3,3 Millionen Litern Wasser und über 700.000 Kilowattstunden Energie.

Einkaufskooperation gebildet

Darüber hinaus hat der Kreis Höxter eine Einkaufskooperation mit kreisangehörigen Städten gebildet, die gemeinschaftlich für Verwaltungen und Schulen in kommunaler Trägerschaft Papier mit dem „Blauen Engel“ beschafft. Mit der Kampagne „Recyclingpapier – Gut fürs Klima“ wirbt der Kreis Höxter auch für nachhaltiges Handeln im Alltag. „Ob Küchenrolle, Briefumschläge, Druckerpapier oder Schulhefte, wir können in vielen Bereichen sehr gut Recyclingpapier nutzen. Je mehr private Haushalte mitmachen, desto besser ist es für die Umwelt“, sagt die Klimaschutzbeauftragte des Kreises Höxter, Martina Krog.