Kreis  Höxter verleiht Pfandbecher für Weihnachtsmärkte

Die Mehrwegbecher backCUP können beim Kreis Höxter für Veranstaltungen gegen eine Servicegebühr ausgeliehen werden. Darauf weist die Abteilung Umweltschutz und Abfallwirtschaft des Kreises Höxter im Hinblick auf die anstehenden Advents- und Weihnachtsfeiern in Vereinen oder Betrieben sowie die Weihnachtsmärkte in den Städten und Dörfern hin.

Das regionale Pfandbechersystem war im Kreis 2019 als umweltfreundliche Alternative zu den herkömmlichen Einmal-Bechern für Getränke zum Mitnehmen ins Leben gerufen worden. „Das Pfandbechersystem backCUP hat sich im Kreis Höxter inzwischen in vielen Bäckereien und Schulmensen bewährt“, stellt Dr. Kathrin Weiß, Leiterin der Abteilung Umweltschutz und Abfallwirtschaft, heraus.

Bäckereien und Verkaufsstellen von to-go-Getränken bestellen und kaufen die backCUPs beim Kreis Höxter und bringen diese gegen ein Pfandgeld in Umlauf. „Die Kunden wiederum, welche die Mehrwegbecher für Kaffee, Tee oder Kakao nutzen, können diese bei jeder der Verkaufsstellen zurückgeben oder die Becher für das nächste Getränk tauschen“, so Martina Krog, Klimaschutz-Beauftragte des Kreises Höxter.

Der backCUP sei in der Advents- und Weihnachtszeit mehr als eine Alternative zu den Einmal-Bechern. „Die Veranstalter von Adventsfeiern oder Weihnachtsmärkten kommen ohne Becherabfall aus“, hebt die Klimaschutz-Beauftragte hervor.

Zusammenarbeit hat sich bewährt

Bäckermeister Andreas Rode gehört zu den Nutzern des praktischen Pfandbechersystems. Der Drenker berichtet: „Beim OBS-Festival in Beverungen haben die Besucher von unserem Angebot regen Gebrauch gemacht. Wir haben Kaffee ausschließlich im backCUP verkauft.“ Rode, der auch auf Feierabend- und Wochenmärkten vertreten ist, stellt heraus: „Der backCUP ist an unserem Verkaufswagen immer sehr gefragt.“ Bewährt habe sich beim Pfandbechersystem die gute Zusammenarbeit mit dem Kreis Höxter.

„Der backCUP ist im Kreis Höxter auf eine Initiative der heimischen Bäcker ins Leben gerufen worden“, sprechen Martina Krog und Hubertus Abraham von einer „ganz starken Idee“. Zudem würden Ressourcen und Energie eingespart, wenn weniger Einwegbecher produziert werden müssen. Das Pfandbechersystem des Kreises Höxter leiste damit einen wichtigen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz.

Wichtige Gesetzesänderung

Hubertus Abraham weist in Sachen Mehrweg zudem auf eine wichtige Gesetzesänderung hin: „Ab 1. Januar 2023 müssen Verkaufsstellen von to-go-Getränken, die Einweggefäße anbieten, auch Mehrwegbecher in ihrem Sortiment anbieten.“ Änderungen des Verpackungsgesetzes, das europäisches Recht umsetzt, würden das zur Vorschrift machen.

Verkaufsstellen, welche backCUP-Mehrwegbecher einsetzen möchten, können sich beim Kreis Höxter an Martina Krog unter Telefon 05271/9654219 oder per E-Mail an [email protected] wenden. Veranstalter können die Mehrwegbecher auch ausleihen.

www.backcup.kreis-hoexter.de