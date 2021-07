Kreispolitiker wollen Flughafendefizit ausgleichen

Diskussion über rote Zahlen des Airports Paderborn - Flughafen-Geschäftsführer Marc Cezanne kommt in Kreistag Höxter

Der Kreis Höxter ist mit gut vier Prozent Anteil in Paderborn dabei. Als erste Kommune hat kürzlich der Kreistag Paderborn grünes Licht für mehr öffentliche Mittel gegeben. Höxter will sich der Marschrichtung anschließen. Gefordert sind für den Kreis Höxter vier Jahre a 100.000 Euro von 2019 bis 2022 (Bericht vom Freitag). Der Flughafen ist defizitär und muss Millionen investieren.

Die Gesellschafter des Airports, also vor allem die Kommunen in Ost- und Südwestfalen, übernehmen heute schon insgesamt 2,5 Millionen Euro. Diese jährliche Summe soll jetzt verdoppelt werden, schilderte Vizlandrat Heinz-Günter Koßmann (CDU) im Kreis- und Finanzausschuss die Lage. Auf Höxter entfallen so 200.000 Euro Subventionen im Jahr.

Andreas Suermann (SPD) wollte die Mittelerhöhung an Bedingungen knüpfen. Die SPD drang mit ihrem Antrag nicht durch, neue Subventionen nur für zwei Jahre festzuschreiben und die Wirtschaft stärker finanziell zu fordern.

CDU-Fraktionschef Dr. Josef Lammers argumentieren, nur über vier Jahre könne dem Flughafen ein verlässlicher Planungshorizont geboten werden, deshalb könne das Subventionspaket nicht nach zwei Jahren wieder aufgeschnürt werden. Zudem würde ein Sonderweg Höxters andere animieren, aus der Vierjahreslösung auszusteigen. Man dürfe die Einheitlichkeit nicht verlassen, so Kreisdirektor Klaus Schumacher. Heinz Seifert (CDU) und Robert Prell (FDP) wiesen auf die Wirtschaftsförderung durch den Flughafen hin.

Die Grünen im Paderborner Kreistag bezeichneten die Flughafenfinanzierung als Fass ohne Boden. Auch bei den Kreis-Höxteraner Grünen gibt es Vorbehalte. Uwe Rottermund meinte nur, Fliegen sei zu billig und der Airport werde immer teurer.

Im Kreistag Höxter will Flughafen-Geschäftsführer Marc Cezanne in Kürze Rede und Antwort zu den Finanzen und zur Verlustabdeckung stehen.