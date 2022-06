Kreistag Höxter stimmt Sparkassenfusion mit großer Mehrheit zu

Mit großer Mehrheit stimmt der Kreistag in Höxter am Mittwochabend gegen 20 Uhr der geplanten Sparkassenehe zu.

Vorgesehen ist, dass sich die Sparkassen Paderborn-Detmold, Höxter und Delbrück am 1. April 2023 zusammenschließen. Das Geldinstitut soll den Namen Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter tragen.

"Der Fusionsprozess ist nur bei sehr, sehr später Beteiligung der politischen Entscheidungsträger, des Kreistages und der Stadträte als Repräsentanten der Eigentümer sehr weit vorangeschritten", kritisierte Martina Denkner, Fraktionssprecherin der Grünen im Kreistag. Sie hatte als einzige Abgeordnete das Wort im öffentlichen Teil der Kreistagssitzung in Höxter gewünscht. "Wir als Fraktion wurden erst vor gut zwei Wochen informiert und sollen nun den vorgelegten Verhandlungsergebnissen zustimmen. Das kritisieren wir ausdrücklich."

Vertretung des Kreises in Gremien kritisiert

Martina Denkner prangerte auch den unausgewogenen Vorschlag zur anteiligen Besetzung in der Verbandsversammlung und im Verwaltungsrat an. Der Vertretung des Kreises in den zukünftigen zukünftigen Gremien "können wir auf keinen Fall zustimmen".

Die nur zwei vorgesehenen Hauptsitze Detmold und Paderborn sprach die bündnisgrüne Politikerin ebenfalls an. Für die heutige Hauptgeschäftsstelle in Brakel gebe es zwar die Vereinbarung, dass sie erhalten bleibt, "aber inwieweit dort in Zukunft Marktfolgebereiche und vor allem zukunftsweisende Geschäftsbereiche angesiedelt bleiben oder angesiedelt werden, oder ob der Standort Brakel zunehmend zu einer Filiale wird, ist immer noch unzureichend geregelt". Positiv sehen die Grünen die Zusage des Erhalts einer Filiale pro Gemeinde.

Landrat Michael Stickeln wies die Vorwürfe zurück, man habe nicht ausreichend informiert. So seien die Fraktionsvorsitzenden im Vorfeld der Kreistagssitzung alle sehr lange über Details der Fusion informiert worden. Auch sei der Kreis Höxter im Verwaltungsrat angemessen vertreten. Stickeln unterstützte die Fusionsbestrebungen und sieht jetzt auch den passenden Zeitpunkt dafür.

Sparkasse gibt Beschlüsse bekannt

Die Sparkasse Höxter und die Sparkasse Paderborn-Detmold gaben die "wichtigen Beschlüsse auf dem Weg hin zu einer gemeinsamen Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter" kurz nach den beiden Voten des Abends in einer Pressemitteilung direkt bekannt. "Sowohl der Verwaltungsrat der Sparkasse Paderborn-Detmold, als auch der Kreistag des Kreises Höxter stimmten jeweils mit großer Mehrheit für einen Zusammenschluss der Sparkassen Paderborn-Detmold, Höxter und Delbrück", informierten die Institute.

Der Kreistag in Höxter beriet mehr als zwei Stunden nichtöffentlich über die Sparkassen-Fusion. Danach wurde realtiv kurz öffentlich debattiert. Von den Fraktionen gaben nur die Grünen ein Statement ab. Dann wurde abgestimmt. Es gab sechs Gegenstimmen der Grünen, die große Mehrheit im Kreisparlament unterstützte den Zusammenschluss.

Die Mitglieder beider Gremien seien von den Vorteilen einer Fusion der drei Häuser überzeugt und hätten dem Prozess mit den überzeugenden Abstimmungsergebnissen weiteren Rückenwind verliehen.

In den kommenden zwei Wochen seien noch weitere Entscheidungen in Räten und Verbandsversammlungen zu treffen. "So stehen in der kommenden Woche die Entscheidungen der Räte der Städte Delbrück, Warburg und Höxter und der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Paderborn-Detmold an", informierte die Sparkassen. Eine Woche später tage die Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Höxter.