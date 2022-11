Kreistag kritisiert den Rückzug aus Höxter

Der Kreistag hat eine vierseitige Protestnote gegen die überraschende Standortverlegung des neuen Thünen-Fachinstitutes für Innovation und Wertschöpfung in ländlichen Räumen sowie des Fachinstitutes für Lebensverhältnisse in ländlichen Räumen von Höxter nach Braunschweig beschlossen. Die Unterstützung erfolgte einstimmig, nur die FDP enthielt sich.

Weil Grünen-Minister Özdemir das so will: Neu eingerichtetes Thünen-Institut in Innenstadt wird aufgegeben

Landrat Michael Stickeln hatte ein Initiativschreiben der CDU-Kreistagsfraktion aufgegriffen und daraus von der Verwaltung eine Resolution formulieren lassen. Das Institut und sein Leiter Prof. Dr. Christian Hundt haben eine Neubau-Büroetage für viel Geld am Marktplatz in Höxter eingerichtet und kürzlich bezogen. Der Brief geht direkt an den Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, Cem Özdemir.