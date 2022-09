Kritische Kräfte bündeln: Höxter soll FBI bekommen

Höxter

Eine neue politische Gruppierung soll in Höxter gegründet werden. Alle Bürger sind eingeladen zur öffentlichen Gründung des gemeinnützigen Vereins FBI Höxter e.V. am Samstag, 24. September, ab 17.30 Uhr im Bistro „Gina's“ an der Stadthalle Höxter zu kommen. Das berichtet Mitinitiator Falk Wennemann. FBI stehe für „Freie Bürger Initiative Höxter“, so die Gründer. Ziel des Vereins sei es, sich im kommunalpolitischen Bereich zu engagieren.