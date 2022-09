Kultur und Kulinarik im Museum Schloss Fürstenberg

„Wir freuen uns sehr, mit Yvonne List eine neue Pächterin gefunden zu haben. Die Gastronomie bei uns auf dem Schlossgelände ist ein wertgeschätztes Angebot für die Besucher des Museums und des Manufaktur- Werksverkaufes, aber auch für Wander- und Radtouristen als auch für Gäste aus Fürstenberg und der Region“, sagt André Neiß, Geschäftsführer der Porzellanmanufaktur Fürstenberg.

Ab Montag können die Gäste wieder bei regionalen Speisen, Kaffee und hausgemachtem Kuchen sowie Waffeln und Windbeuteln den Blick auf das Wesertal und das Schloss genießen. Die regelmäßig wechselnde Speisekarte mit saisonalen Gerichten bietet neben Fleisch und Fisch auch immer mindestens eine vegetarische Alternative. Yvonne List und ihr Team verwenden überwiegend regionale Lebensmittel. Einige davon können im Bistro auch erwerben werden, wie etwa Produkte der Ölmühle Solling, Tee vom Teeversand Fürstenberg oder Kaffee der Einbecker Kaffeerösterei.

Regionale Lebensmittel

Das Bistro wurde 2020 vollständig modernisiert. Mit seiner skandinavisch geradlinigen Einrichtung und vielen liebevollen Details schafft es eine entspannte Wohlfühlatmosphäre. Das Bistro Carl öffnet immer mittwochs bis sonntags sowie an Feiertagen von 10 bis 18 Uhr. Jeden Sonntag bietet das Bistro außerdem ab 10 Uhr ein Frühstücksbuffet an, für das Tischreservierung nötig ist.

Bis zum 30. Oktober lädt das Museum noch zum Besuch der Jubiläumsausstellung „In Herz und Hand“ ein. Foto: Porzellanmanufaktur Fürstenberg

Mit dem kulinarischen Angebot wird der Herbstausflug ins Museum Schloss Fürstenberg wieder komplett. Bis zu 30. Oktober lädt das Museum noch zum Besuch der Jubiläumsausstellung „In Herz und Hand“ ein. Seit 275 Jahren schreibt die Porzellanmanufaktur Fürstenberg Kulturgeschichte, die von privaten Sammlerinnen und Sammlern mit Leidenschaft bewahrt wird. Das Museum Schloss Fürstenberg zeigt diese einzigartigen Kostbarkeiten und knüpft so einen roten Faden durch 275 Jahre Manufakturgeschichte.

Bisher noch nie öffentlich ausgestellte, seltene Objekte von der Frühzeit der Manufaktur bis zum 21. Jahrhundert zeigen die tiefverwurzelte Faszination für Niedersachsens einzige Porzellanmanufaktur. Die besondere Ausstellung entstand in enger Zusammenarbeit mit dem Freundeskreis Fürstenberger Porzellan. Dr. Holger Fischer ist zweiter Vorsitzender des Vereins und leidenschaftlicher Sammler, der genau dieses Ausstellungsmotto lebt. Im Museum sind derzeit Teile eines Service aus den 1920er Jahren von ihm ausgestellt, auf denen er seinen Gästen bereits Rehmedaillon an Morchelrahm serviert hat. Dr. Holger Fischers Plädoyer: „Das Porzellan ist schön anzuschauen – wie jetzt gerade im Museum. Aber es in unserer modernen Welt lebendig zu halten, ist noch schöner. Wie der Titel der Ausstellung sagt: In Herz und Hand. Wenn Sie ins Museum gehen, stellen Sie es sich mit Rehmedaillon an Morchelrahm vor!“

Wenn man dann Appetit bekommen hat, kann man sich im Bistro Carl kulinarisch verwöhnen lassen. Auch das Bistro Team serviert auf verschiedenen Porzellanen von Fürstenberg – wenn auch keinen historischen.

Werksverkauf am Wochenende

Wer Porzellan als Geschenk oder für das eigene Zuhause sucht, kann das gesamte lange Wochenende von 10 bis 18 Uhr im Manufaktur Werksverkauf einkaufen. Einige historische Serien der Porzellanmanufaktur werden bis heute in ihrer ursprünglichen Form produziert. Aber auch neue Formen und Dekore wie „Datum“ und „Carlo Tessuto“, die Fürstenberg Anfang September in Paris erstmals einem internationalen Publikum präsentierte, sind im Manufaktur Werksverkauf erhältlich.

Mehr Infos: www.fuerstenberg-schloss.com