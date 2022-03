Kunden-Abfrage vor Ausbau für jedes Haus

Glasfasernetz in Dörfern der Stadt Höxter: 40 Prozent der Anschlussbesitzer müssen mitmachen

Kreis Höxter

Das Unternehmen Deutsche Glasfaser bietet Glasfaseranschlüsse für jedes Haus an. Derzeit läuft die so genannte Nachfragebündelung in den Dörfern Albaxen, Brenkhausen, Bödexen, Fürstenau, Lüchtringen, Lütmarsen, Ovenhausen und Stahle.