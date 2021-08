Kunden kehren in die Innenstadt zurück

Höxter (WB/rob). Nur langsam kehren die Kunden in die Innenstadt in Höxter zurück. Beim Wochenmarkt am Mittwoch war etwas mehr Publikum als in den Vorwochen unterwegs. Frequentiert wurden auch die Läden unter 800 Quadratmeter Verkaufsfläche. Erstmals hatte auch das Modehaus Klingemann wieder geöffnet, das eigentlich nach NRW-Recht bisher nicht öffnen durfte.