Bodypainting: Künstler setzt nackte Frau an der Weser in Höxter in Szene

Der Herbst ist eine bunte Jahreszeit. So sind Höxters Straßen aktuell bedeckt mit einem bunten Blätterkleid. Am Sonntag konnten viele Höxteraner dieses Naturschauspiel bei einem Spaziergang bewundern und sind vielleicht sogar in der Nähe der Weser gewesen. Dort fanden sie auch eine besondere Form von Kunst.

Künstler Jörg Düsterwald aus Hameln nutzte die rot belaubte Wand nahe der Weserbrücke und den wilden Wein als Kulisse für ein Bodypainting-Fotoshooting.

Dies wiederum ist eine besondere Form der Körperbemalung, deren Ursprung bereits in der Steinzeit liegt. „Das Besondere an dieser Kunst sei die Individualität, die ihr unterliegt, so der Künstler. So wie jeder Körper ist auch jede Bemalung anders und kann kreativ gestaltet werden. Das wirkt mitunter geheimnisvoll, aber auch faszinierend. Im Gegensatz zu einer Tätowierung kann die Körperkunst jederzeit neu visualisiert werden“, erläuterte er.

Tanzlehrerin muss lange stillstehen

Düsterwalds Model ist die 28-jährige Christina Baufeldt. Als Tanzlehrerin kann die junge Frau einen trainierten Körper vorweisen und zeugt von bewundernswerter Resilienz, was das stundenlange Stillstehen und die herbstlichen Temperaturen angeht. Begonnen habe der Tag für sie schon morgens im Studio in Hameln, dann sei es nach Höxter gegangen, wo der Künstler sein Werk bis in den späten Nachmittag fertigte. Erst dann begann das eigentliche Shooting für den Kalender 2024, in dem Düsterwald die Aufnahmen schließlich veröffentlichen wird.

Fotograf Alexander Grosse-Strangmann setzt das Model an der Weser in Szene. Foto: Katharina Grote

Während er Christina Baufeldt bemalte, entstanden auch direkt Ideen für weitere Projekte, über deren Umsetzung vor Ort sinniert wurde. Ebenfalls deutlich wurde, dass ein Künstler wohl selten endgültig fertig ist. Vermutlich hätte Düsterwald sein Model viele weitere Stunden bemalen können. Doch das Licht der Nachmittagssonne über der Weser musste genutzt werden.

Künstler Jörg Düsterwald kommt aus dem Weserbergland

Fotograf Alexander Grosse-Strangmann und Düsterwald funktionierten als gutes Team, um bestmögliche Fotos zu schießen. Düsterwald ist gebürtig aus dem Weserbergland. Zum Studium habe er seine Heimat einmal verlassen, sei aber gerne zurückgekommen. Er zeigte sich erfreut darüber, dass sein Wunsch, die Laubwand an der Weser zu nutzen, umgesetzt werden konnte. Die Kulisse hätte Jörg Düsterwald an diesem Tag kaum besser wählen können - das zeige einmal mehr, wie schön es in Höxter sein kann. Dies wiederum könne man auch in seinem neuen Kalender für das Jahr 2024 mit Aufnahmen aus Höxter bewundern.