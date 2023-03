Kurz vor Gartenschau: Freier Blick auf die Brandruine des Schützenhauses Höxter

Viele Spaziergänger fragen sich: Musste das sein so kurz vor der Landesgartenschau? Die Brandruine des Schützenhauses am Corveyer Hafen präsentiert sich seit einigen Tage nach einem erheblichen Kahlschlag gut sichtbar auf dem "Präsentierteller". Die Baum-Fällaktion ist auf dem Gelände des Schützenvereins von 1883 gelaufen und wird mit „Verkehrssicherungsmaßnahmen" zum Schutz der LGS-Besucher begründet.

Als am Samstag die Schützengilde (nicht zu verwechseln mit dem Schützenhaus-Eigentümer Schützenverein von 1882) mit 135 Wanderern nach der Besichtigung des LGS-Geländes am Corveyer Weserbogen an den vielen gefällen Bäumen vorbei zog, da war die Verwunderung über die Aktion des Schützenvereinsvorstandes schon groß. Sehr viel Grün würde da jetzt fehlen, so das Kopfschütteln vieler Höxteraner.