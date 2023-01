Lady-Di-Club-Gründerin aus Höxter talkt bei „Britt" auf SAT.1

Die German Lady mit Hut ist als Royalty-Expertin im deutschen Fernsehen oft zu sehen. Am Mittwoch, 18. Januar, ist sie auf SAT.1 in der Sendung „Britt – Der Talk“ dabei. Evelyn Marie Seidel (vorn 2. von rechts, mit Hut) ist Gründerin und Leiterin des Lady-Di-Club Germany. Dieser entstand in Höxter und Holzminden.

Foto: Britt - Der Talk/SAT.1