Höxteraner Bürgermeister lädt Herbert Grönemeyer zur Landesgartenschau ein

Zufallsbegegnung in der Bahn auf Weg nach Berlin

Die Höxteraner Grüne-Woche-Delegation hat am Donnerstag im Zug nach Berlin Herbert Grönemeyer getroffen. Bürgermeister Daniel Hartmann (vorn) und Dezernent Stefan Fellmann haben den bekannten Musiker und Schauspieler sofort zur Landesgartenschau nach Höxter eingeladen.

Und der hatte sogar Zeit für eine nette Unterhaltung. „Zufälle gibt es: Wir haben Herbert Grönemeyer natürlich sofort zur Landesgartenschau nach Höxter eingeladen“, berichtet Bürgermeister Hartmann dem WB. Der populäre Sänger („Männer“, „Bochum“, „Flugzeuge im Bauch“, „Kinder an die Macht“, „Mensch“) und Schauspieler („Das Boot“, „Väter und Söhne“) erinnerte sich sofort daran, dass er schon mehrfach in Beverungen in der Stadthalle und zuletzt 2012 beim Weser-Open-Air Konzerte gegeben habe.