Landesgartenschau 2023 in Höxter: Die Programm-Highlights

Für ein halbes Jahr wird Höxter in Ostwestfalen Schauplatz der Landesgartenschau 2023 werden. In dieser Zeit können Besucherinnen und Besucher nicht nur die Stadt am Weserbogen und das Welterbe Corvey erleben. Auch das Programm hat es in sich.

Prominente Musiker und Comedians treten in Höxter auf, auch Partys, Yogastunden, Gebete und Mitmach-Aktionen wird es auf der LGS 2023 geben. Einen Überblick über einige Highlights gibt es hier.

Ausführliche Informationen und zahlreiche Berichte rund um die Landesgartenschau 2023 in Höxter finden Sie hier, im LGS-Portal des WESTFALEN-BLATTS.

LGS Höxter 2023: Programm-Highlights

Innerhalb der sechs Monate, in denen die Landesgartenschau in Höxter stattfindet, umfasst das Programm über 400 Veranstaltungen. Deshalb haben wir für Sie einige besondere Events zusammengefasst.

Highlights im April

20. April: Eröffnungstag

29. April: U20-Meisterschaft im Poetry Slam

Highlights im Mai

1. Mai: Weltlachtag mit Lachyoga und diversen Comedy-Shows

12. Mai: Die Mindener Stichlinge live

13. Mai: LGS-Spring-Dance Party

19. Mai: LGS-Lauf

20. Mai: Dave Davis live

Highlights im Juni

1. Juni: Kochshow mit Starkoch Björn Freitag

2. Juni: Irish Night mit den Kilkenny Bastards

9. Juni: Herbert Knebels Affentheater

17. Juni: Angelo Kelly live

30. Juni: Ingo Appelt live

Highlights im Juli

15. Juli: Jazzkantine - Discotheque

22. Juli: Alex im Westerland – Die Ärzte & Die Toten Hosen Tribute

30. Juli: Internationaler Tag der Freundschaft

Highlights im August

5. August: Viva La Vida (Coldplay Tribute)

6. August: Phil Solo live

Highlights im September

7. September: FireFit European Championship Höxter

9. September: Entenrennen

18. September: Indian Summer – Musik Liegt in der Luft

20. September: Weltkindertag

23. September: Tag der Chorjugend Nordrhein-Westfalen

Highlights im Oktober

2. Oktober: Auf ein Wiedersehen im Weserbergland

Neben den Sonderveranstaltungen und abendfüllenden Shows wird es auf der Landesgartenschau in Höxter auch viele regelmäßige Termine geben. Dazu zählen zum Beispiel die interdisziplinäre Vortragsreihe "Zeitreise 1200 Jahre Corvey" mit hochkarätigen Referenten, oder die täglich stattfindenden Gebete und Andachten. Auch der Workshop "Die alte Kunst der Flechthecke" wird während der gesamten Zeit der LGS mehrfach angeboten.

Tickets für das Programm der Landesgartenschau in Höxter

Wie Besucherinnen und Besucher an Tickets für die Landesgartenschau kommen und zu welchen Öffnungszeiten das Gelände betreten werden kann, erfahren Interessierte hier:

Unabhängig von den Eintrittkarten zum LGS-Areal müssen jedoch auch für viele der Sonderveranstaltungen Tickets gekauft werden. Gartenschau-Karten sind dafür nicht notwendig, bringen aber einen Rabatt auf den regulären Preis. Eine detaillierte Übersicht über das Programm der Landesgartenschau 2023 in Höxter und die Möglichkeit zum Ticketkauf gibt es auf der offiziellen Webseite.