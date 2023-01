Landesgartenschau Höxter auf Grüner Woche in Berlin

Seit zwei Jahren stellt die Firma Beineke Automobile der Landesgartenschau einen Sprinter für die vielen Events in der Region zur Verfügung. Dafür bedanken sich Madita Alberding (Marketingleitung Landesgartenschau, links), Thomas Schöning (1. Vorsitzender Förderverein Landesgartenschau, 2.v.l.), Jan Sommer und Claudia Koch (Geschäftsführung Landesgartenschau, 3.u.2.v.r.) bei Anja Beineke (Marketing Beineke Automobile, 2.v.l.) und Jens Beineke (Geschäftsführer Standort Höxter, rechts). Bildrecht: LGS HX 2023/Schöning IGW Berlin 2 und 3: Claudia Koch und Jan Sommer (Landesgartenschau-Geschäftsführung) freuen sich auf viele Besucherinnen und Besucher am Messestand auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin.

