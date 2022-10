Landesgartenschau Höxter: „Wir vom Land“ zeigt Vielfalt der Region

Der „grüne Berufszweig“ präsentiert sich gemeinsam auf der Landesgartenschau 2023 in Höxter. Unter dem zentralen Motto „Wir vom Land“ ziehen Landwirte, Landfrauen, Jäger und Naturschutzverbände im Kreis an einem Strang. Den Besuchern wird viel geboten. Das Gelände ist drei Hektar groß.

LGS-Projekt in 2023: Landwirte, Landfrauen sowie Jäger und Naturschutzverbände ziehen an einem Strang

Sie rollen für die Produktköniginnen den roten Teppich aus, erwecken auf einer Bienenwiese bunte Kunstwerke zum Leben, laden zum größten Jagdhornbläsertreffen der Region ein und stellen die lebens- und liebenswerte Region Kreis Höxter mit ihren vielen Facetten vor – zur Landesgartenschau 2023 arbeiten Landwirte, Landfrauen sowie Jägern und Naturschutzverbände ganz eng zusammen.

Auf der Landesgartenschau im kommenden Jahr sind sie so prominent vertreten wie noch nie. Antonius Tillmann, Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes Höxter, betonte am Mittwoch: „Wir sind auf einer Gesamtfläche präsent, die rund zehn Mal so groß ist wie bei der LGS in Bad Lippspringe“. Überhaupt sei die gemeinsame Gestaltung von 180 Veranstaltungstagen um das zentrale Motto „Wir vom Land“ eine echte Herausforderung in der Planung gewesen. „Wir sind aber schon jetzt stolz auf das Ergebnis und haben alle das Gefühl, dass man nur gemeinsam die Herausforderungen der Zukunft meistern kann. Diese Zusammenarbeit fördert auch das Wir-Gefühl“, so die Organisatoren.

Antonius Tillmann, Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes Höxter, freut sich auf das Veranstaltungsjahr 2023.

Eine wetterfeste Halle sei auf dem Gelände, das gleich neben dem Lavendelfeld im Weserbogen von Corvey zu finden ist, ebenfalls geplant. Dazu stehe man in engen Kontakt mit dem Land NRW und der Stadt Höxter. „Erlebnis Landwirtschaft, Jagd und Naturschutz“ – mit einem großen Auftritt will sich der „grüne Berufszweig“ auf der Landesgartenschau in Höxter im kommenden Jahr vorstellen. Die landwirtschaftlichen Organisationen im Kreis Höxter, die Kreisjägerschaft sowie die Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe (Standort Höxter) mit dem Studiengang „Precision Farming, Autonome Sensorsysteme“ (Fachbereich Umweltingenieurwesen und Angewandte Informatik) werden mit den Naturschutzverbänden des Kreises Höxter zusammen das Aktionsgelände gestalten. „Wir wollen vor allem auch die Jugend mitnehmen und stellen unsere Welt vor“, so Gabriele Beckmann aus Eversen, Vorsitzende der Kreislandfrauen. Sie möchten im Weserbogen einen attraktiven Erlebnis– und Mitmachort mit einem vielfältigen Programm vorhalten. „An jedem Tag ist auch unser Café geöffnet. Natürlich lässt sich das nicht allein durch das Ehrenamt bewerkstelligen. Wir werden entsprechendes Personal dafür verpflichten“, so Beckmann. Es gibt Erzeugnisse hiesiger Direktvermarkter, Kostproben aus der Region sowie selbst gebackenen Kuchen und belegte Brote.

Gabriele Beckmann aus Nieheim-Eversen (Vorsitzende der Kreislandfrauen).

Tillmann: „Wir möchten aber auch Zielkonflikte und Reibungspunkte benennen, Gemeinsames darstellen und natürlich nach Lösungsmöglichkeiten suchen.“ Das „Bunte Klassenzimmer“ wird dort ebenso zu finden sein wie die „Rollende Waldschule“ der Kreisjägerschaft. Ständige Attraktionen seien Mutterkühe, Rinder und Schafe auf der Weide sowie wechselnde Landmaschinen und Trecker zum Bestaunen als auch das Demonstrationsgelände mit mehr als 20 verschiedenen Ackerfrüchten (Sorten). „Wir von der Landwirtschaftskammer gestalten und betreuen mit einigen Landwirten gemeinsam den großen Außenbereich“, erklärt Stefan Berens, Leiter der Landwirtschaftskammer NRW (Kreisstelle Höxter). Themen wie Artenschutz und Biodiversität seien dort ganz praktisch zu sehen.

Der Naturschutz möchte den gemeinsamen Auftritt nutzen, um Maßnahmen zu präsentieren, die der Natur dienen und ebenso zur Einkommenssicherung der Landwirtschaft beitragen, ergänzte Sven Mindermann von der Landschaftsstation.

Die Kreisjägerschaft Höxter ist ein weiterer, starker Partner. Die Palette reicht von „Wild grillen“, über ein großes Jagdhornbläsertreffen, Falknerei und Jagdhundevorstellung bis zum Schmieden von Jagdmessern, zählt Achim Frohss, Vorsitzender der Kreisjägerschaft Höxter, auf. Der LGS-Veranstaltungskalender sei mit mehr als 20 Aktionstagen, -wochen und -wochenenden unter dem Titel „Wir vom Land“ bereits gut gefüllt. Alle würden sich darauf freuen. Auch der „Betriebshilfsdienst & Maschinenring Höxter-Warburg“ ist mit im Boot. Damit lockt in 2023 auch eine Premiere: So umfassend hätten sich die beteiligten Partner bislang noch nicht gemeinsam vorgestellt.