Landesgartenschau in Höxter: Mindener Stichlinge treten auf

Mit Spiellaune und musikalisch frisch-frechem Ton wollen die Mindener Kabarettisten um Birger Hausmann in ihrem neuen Programm nationale und internationale Themen vernetzen – satirisch, bissig und mit einer gehörigen Portion Sprachwitz.

Im Mittelpunkt stehen die das aktuelle Geschehen beherrschenden Wellen. Dabei folgt eine Welle der nächsten: Coronawelle, Flüchtlingswelle, Kältewelle, Pleitenwelle, Fachkräftemangel-Welle. Fragen über Fragen. Karl Lauterbach versucht sich mit Corona jeden Tag neu zu erfinden – bricht er damit die Corona-Welle? Wie hoch steigen die Aktien, wenn Klima zum Wetter wird? Alle klagen über das Wetter, aber niemand unternimmt etwas dagegen. Da hört mancher Phrasenmäher das Gras auch in der Dürre wachsen. Während Robert Habeck für seine Redewendungen („Die Lage ist ernst, und der Winter wird kommen“) literaturpreisverdächtig ist, sammelt die SPD von ihren abgesägten Vorsitzenden „Stuhl-Proben“.

„Wer es sich noch leisten kann, reist um die Welt und spart deutsche Energie. Wie schaffen wir es als führende Nation in Europa aus der Energiekrise? Was kosten uns die gepflegten Altlasten? Helfen Tropfenfänger, die am Ende der Pipeline Nord Stream eins und zwei angebracht wurden? Wer stellt eigentlich Armutszeugnisse aus?“, fragen die Stichlinge. Das Volk hänge an der Nadel: „Solidarisch stricken Abgeordnete Pullover im Bundestag. Und – die Ideen des Merz machen auch vor der Frauenquote nicht halt.“

Auf der Stichlingsbühne 2023 steht die bewährte Crew mit Kirsten Gerlhof, Birger Hausmann, Martin Janke, Jürgen Juchtmann und Stephan Winkelhake. Neu dabei ist außerdem Beate Josten.

