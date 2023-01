Landesgartenschau in Höxter präsentiert blumige Genüsse für Auge und Gaumen

Zu dieser internationalen Messe vom 20. bis 29. Januar in Berlin bricht das Landesgartenschau-Team in Kürze auf. Im Rahmen des NRW-Auftritts in Halle 5.2.a, Insel 23, hat die LGS ihren Platz in der „Genussregion OWL“. Mit Merchandising-Artikeln, Kartenverkauf und Aktionen rührt die Mannschaft kräftig und einladend die Werbetrommel.

