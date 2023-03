Millionen-Investitionen: Was sich in Höxter alles verändert hat

Der Countdown läuft: 48 Tage vor Beginn der Landesgartenschau wird jeden Tag sichtbarer, was baulich in den vergangenen Monaten alles in Höxter und Corvey geschaffen worden ist.

Das Landesgartenschau-Gelände sei beinah fertiggestellt, sagen die LGS-Verantwortlichen um die GmbH-Geschäftsführer Claudia Koch und Jan Sommer. Schwer gebaut wird noch in Corvey im Weserbogen und an einigen Stellen am Wall und in Innenstadtstraßen. Und beim Marketing wird auch Tempo gemacht. Sehr stark überregional.