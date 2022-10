Lastwagen verliert Bierkisten: B64/Albaxer Straße in Höxter teilweise gesperrt

Polizei leitet Verkehr aus der City in Richtung Lüre um

Höxter

Ein Lastwagen hat am frühen Dienstagmorgen gegen 5.30 Uhr unzählige geladene Bierkisten verloren - sie landeten auf der B64/Albaxer Straße in Höxter. Die Polizei leitet den Verkehr in Richtung Holzminden um. Die Gegenfahrbahn ist aktuell befahrbar.

Von Dennis Pape