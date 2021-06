Late-Night-Shopping: 1000 Lichtblicke in Höxters guter Stube

Höxter (WB/rob). Reformationstag, Halloween und in Höxter »Lichterglanz«: Am Vorabend des Allerheiligentages haben bei trockenem aber kaltem Wetter tausende Besucher das Late-Night-Shopping-Angebot angenommen.

Die Mitgliedsbetriebe der Werbegemeinschaft schaffen es jedes Jahr, der historischen Altstadt durch die atmosphärisch schöne Beleuchtungen Flair zu verleihen. Einfach mal den Alltagsstress vergessen und keinen Zeitdruck verspüren: Beim Late-Night-Shopping stehen entspanntes Bummeln und Einkaufen auf dem Programm. Die Geschäfte in der Innenstadt schlossen erst um 23 Uhr. Auch Freunde der Straßenmusik und Straßenkunst kamen auf ihre Kosten. Stöbern, anprobieren, vergleichen: Erste Weihnachtsgeschenke wurden gekauft.

Verbände und Vereine präsentierten sich, so wie der Lions-Club Höxter-Corvey, der vor der Dechanei mit dem Verkauf der Benefiz-Adventskalender 2020 begonnen hat. Zum neunten Mal veranstaltet der Club die Benefizaktion. 4000 Kalender mit Gewinnen bis 1000 Euro Weihnachtsgeld gibt es.

In der St.-Nikolai-Kirche sorgten hunderte Kerzen für eine zauberhafte Beleuchtung. Vier Chöre lockten mit Taizé-Gesängen Besucher an. Auch die Kilianikirche wurde gut besucht. Viele Kunden nutzten den Lichterglanz-Abend für einen Plausch an den Ständen oder vor den beleuchteten Gebäuden.