Leckerbissen böhmischer Blasmusik in Brenkhausen

Die „Innsbrucker Böhmische“ kommen am Samstag, 3. September, anlässlich des 30-jährigen Bestehens der „Original-Schelpe-Musikanten“ und im Rahmen der Feierlichkeiten zum 1200-jährigen Bestehen der Ortschaft nach Brenkhausen.

Die "Innsbrucker Böhmische" kommen nach Brenkhausen. Schlagzeuger Norbert Rabanser (Mitte) leitet das Ensemble. Das Foto entstand bei einem Auftritt im vergangenen Jahr in Nörde.

Das Konzert mit böhmischer Blasmusik und vielem mehr beginnt um 19.30 Uhr. Einlass ist um 18 Uhr. Es gilt freie Platzwahl bei Bierzeltbestuhlung.

Die sieben Vollblutmusiker der „Innsbrucker Böhmische“ stehen unter der Leitung von Norbert Rabanser für bläserische Brillanz und engagierte Spielfreude. Eigenkompositionen insbesondere die „Böhmische Liebe“ von Matthias Rauch sorgen für das entsprechende Gänsehautgefühl.

Gänsehautgefühl im Höxteraner Ortsteil

Ihr sichtbarer Spaß an der Musik springt schnell auf das Publikum über und sorgt für wohlige Gänsehaut bei Jung und Alt. Ausgehend von der böhmischen Blasmusik etwa eines Ernst Mosch, prägen die „Innsbrucker Böhmische“ die Blasmusik in der kleinstmöglichen Besetzung. Wie auch die „Innsbrucker Böhmische“ können also auch die „Original Schelpe-Musikanten“ Brenkhausen im Jahr 2022 auf ein 30-jähriges Bestehen zurückblicken.

„Mit Stolz und Freude erwarten wir Blasmusik der Spitzenklasse“, sagen die Organisatoren aus Brenkhausen. Die „Innsbrucker Böhmische“ gehören zu den besten Formationen in der kleinen so genannten böhmischen Besetzung. „Sie waren und sind stilbildend für die gesamte Blasmusikszene“, sagt der Musikalische Leiter der Original-Schelpe-Musikanten, Bastian Wendt.

Die sieben Profimusiker der „Innsbrucker Böhmischen “ kommen aus der Klassik und haben alle ein Musikstudium absolviert. Ihr Herz schlägt aber trotz der vielen verschiedenen musikalischen Tätigkeiten für die böhmische Blasmusik.

Karten für den Böhmischen Abend gibt es per E-Mail an die Adresse [email protected], an der Abendkasse oder telefonisch bei Klaus Wendt (Tel. 0170/8363119) und Klaus Müller (Tel. 0162/6975973).